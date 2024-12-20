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Hint SSTL katma değerli mamul üretimine başladı

Cuma, 20 Aralık 2024 15:27:58 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint elektrik direnç kaynaklı (ERW) boru ve kutu profil üreticisi Sambhv Steel Tubes Limited (SSTL), sıcak haddelenmiş tavlanmış asitli sac ve paslanmaz sac üretimine başlayarak ürün gamını genişlettiğini duyurdu.

Şirket, gelişmiş teknolojiler ve argon-oksijen dekarbürizasyon ünitesi kullanarak üretim yaptığını ifade etti.

SSTL İdari Yöneticisi Vikas Goel, söz konusu ürünlerin otomotiv, demir yolları, ulaşım, mimarlık ve inşaat gibi sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildiğini vurguladı.


Etiketler: Paslanmaz Yassı Ürünler Paslanmaz Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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