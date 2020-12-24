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Nippon Steel Tayland merkezli Siam Tinplate’i bağlı kuruluşu yapacak

Perşembe, 24 Aralık 2020 13:47:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, Tayland merkezli teneke levha üreticisi Siam Tinplate Co. Ltd.’nin diğer mevcut hissedarlarının hisselerini 2021 yılı Şubat ayına kadar devralacağını açıkladı. Devralmanın ardından, Siam Tinplate şirketin Tayland’daki bağlı kuruluşu olacak ve Nippon Steel, Siam Tinplate’in yaklaşık %90 hissesine sahip olurken, geri kalan %10 hisse Taylandlı hissedarların elinde olacak.

Siam Tinplate, yıllık 140.000 mt teneke ve 120.000 mt kalaysız teneke üretim kapasitesine sahip. Tayland, birçok ülkeye gıda konservesi ihracatı yapıyor ve teneke levha talebinin devam etmesi bekleniyor.

Nippon Steel 1990 yılında şirkete yönelik yatırımlar yapmaya başladı ve Tayland’daki üretim ve satış merkezi olarak müşterilerine teneke levha ve kalaysız teneke tedarik etti.


Etiketler: Güneydoğu Asya  Nippon Steel  yassı ürünler  üretim  teneke  devralım  |  benzer haberler »


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