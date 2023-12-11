Nippon Steel STEELARIS’a düşük karbonlu levha tedarik edecek

Pazartesi, 11 Aralık 2023 10:11:13 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation Singapur merkezli çelik toptancısı STEELARIS’e “NSCarbolex™ Neutral” markası altında düşük karbonlu çelik levha tedarik edeceğini açıkladı.

Nippon Steel STEELARIS ile iş birliği sayesinde ASEAN bölgesindeki varlığını ve bölgeye “NSCarbolex™ Neutral” tedarikini artırmaya devam ediyor.

ASEAN bölgesindeki petrol ile doğal gaz projeleri, inşaatlar ve deniz üstü yapılar için çelik levha tedarik eden STEELARIS 2024-2025’te karbon nötrlüğe ulaşmayı hedefliyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ekim ayında Nippon Steel Hollanda merkezli jeotermal enerji şirketi 85 Degrees Renewables’ın jeotermal kuyusu için “NSCarbolex™ Neutral” ürünleri tedarik edeceğini açıklamıştı.