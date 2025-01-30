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Nippon Steel Singapurlu distribütöre düşük karbonlu dikişsiz hat borusu tedarik edecek

Perşembe, 30 Ocak 2025 11:51:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi Nippon Steel, çelik distribütörü olan bağlı kuruluşu Nippon Steel Trading ile birlikte Singapur merkezli çelik boru distribütörü HUPSTEEL’e düşük karbonlu dikişsiz hat borusu tedarik edeceğini duyurdu.

Söz konusu boruların üretiminde Nippon Steel’in “NSCarbolex™ Neutral” markası altında ürettiği yeşil çeliğin kullanıldığı ve dolayısıyla karbon salımının düşürüldüğü ifade edildi. İş birliği sayesinde şirketin Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını güçlendirmeye ve bölgeye “NSCarbolex™ Neutral” tedarikini artırmaya devam edeceği dile getirildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Nippon Steel’in boru çözümleri Equinor, Aker BP ve QatarEnergy gibi birçok şirket tarafından tercih ediliyor.


Etiketler: Boru Borular Uzak Doğu Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Nippon Steel 

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