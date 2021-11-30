Nippon Steel otomotiv sektörü için uzun vadeli satış fiyatlarını artıracak

Salı, 30 Kasım 2021 13:58:41 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, hammadde maliyetleri yükseldiğinden uzun vadeli satış fiyatlarını iyileştirme çabalarını artırdığını belirtti.

Şirketin başkanı Eiji Hashimoto, Nippon’un uzun vadeli istikrarlı ürün tedarikini sağlamak ve özellikle otomotiv sektörünün talep ettiği yüksek kaliteli ürünlerin geliştirilmesine yönelik çabalarını sürdürmek için müşterilerin iş birliğine ihtiyacı olduğunu söyledi. Hashimoto, uluslararası fiyatlar ile aradaki farkı kapatmak için düşük seviyedeki yerel fiyatların düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, şirket fiyatlarını düzeltmek konusunda ilerleme kaydetti ve ikinci yarı bağlantılarını neredeyse tamamladı.

Nippon Steel ayrıca satış sürecini değiştirerek, teslimattan önce fiyat görüşmelerini tamamlamayı ve satış sürecini mevcut altı aydan üç aya indirmeyi planlıyor.

Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, şirket 2021 mali yılında güçlü bir V şeklinde performans iyileşmesi kaydetmeyi ve global piyasada güçlü bir talep görülmesi sonucu çelik fiyatlarının artmasıyla, yıllık kârının yükselttikleri tahmini aşmasını bekliyor. Nippon Steel ayrıca, pandemiden kaynaklanan düşüşün ardından söz konusu mali yılda çelik talebinde bir toparlanma öngörüyor.