Nippon Steel Kyushu tesisinde yüksek fırından elektrik ark ocağı bazlı üretime geçişi başlattı

Japon çelik üreticisi Nippon Steel, Kyushu Works tesisindeki Yawata sahasında elektrik ark ocağının inşasına başlayarak karbonsuzlaşma stratejisinde önemli bir adım attığını duyurdu.

Şirket, büyük ölçekli elektrik ark ocağı kullanarak yüksek kalite çelik üretmek için dünyanın ilk entegre sistemini kurmayı hedeflediğini belirtti.

Projenin, Nippon Steel’in 2050 yılına kadar karbon nötrlüğe ulaşma stratejisinin bir parçasını oluşturduğu ifade edildi. Bu stratejinin büyük ölçekli elektrik ark ocağıyla yüksek kalite çelik üretimi, hidrojen bazlı demir indirgeme ve yüksek fırınlara hidrojen enjeksiyonu teknolojilerine dayandığı aktarıldı. Şirket bu teknolojileri farklı üretim tesislerinde kademeli olarak devreye almayı planladığını paylaştı.

Yawata’da büyük ölçekli elektrik ark ocağı yatırımı

Kyushu Works tesisinin Yawata sahasında yıllık yaklaşık 2 milyon mt ham çelik üretim kapasiteli büyük ölçekli bir elektrik ark ocağının kurulacağı dile getirdi. Ayrıca projenin ikincil metalurji ve sürekli döküm tesislerini de kapsadığı aktarıldı.

Elektrik ark ocağının üretime 2029 mali yılının ikinci yarısında başlamasının planlandığı ve toplam yatırım tutarının 630,2 milyar JPY (3,96 milyar $) seviyesinde olduğu belirtildi.

Diğer tesislerde kapasite artışı

Bununla birlikte Setouchi Works tesisinin Hirohata sahasında yaklaşık 140 milyar JPY (879,82 milyon $) yatırımla yıllık yaklaşık 500.000 mt kapasiteli bir elektrik ark ocağı kurulmasının planlandığı ifade edilirken, devreye alma tarihinin 2029 mali yılının ikinci yarısı olarak öngörüldüğü ifade edildi.

Öte yandan Yamaguchi Works tesisinin Shunan sahasında ise yaklaşık 400.000 mt kapasiteli yeni elektrik ark ocağı yatırımının planlandığı ve 98,5 milyar JPY (619,02 milyon $) değerindeki bu tesisin 2028 mali yılının ikinci yarısında devreye alınmasının hedeflendiği vurgulandı.