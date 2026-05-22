UNESID: İspanya’nın çelik üretimi 2026’nın Mart ayında %19,2 arttı

İspanyol çelik üreticileri birliği UNESID tarafından yayımlanan verilere göre yerel çelik üretimi bu yılın Mart ayında aylık %19,2 artarak ve yıllık %18,9 düşerek 967.000 mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın birinci çeyreğinde ise yerel çelik üretimi, 2025 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 3,28 milyon mt seviyesine kıyasla 2,59 milyon mt seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda İspanya çelik sektörü aylık %9 artışla ve yıllık %14 düşüşle 800.000 mt hurdayı yeni çelik ürün olarak kullanılmak üzere geri dönüştürdü. Bu yılın ilk üç ayında ise sektörün hurda geri dönüşümü 2,25 milyon mt seviyesinde kaydedildi.