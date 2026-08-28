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Nippon Kinzoku starts mass production of ultra-thin stainless steel

Cuma, 28 Ağustos 2026 10:47:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Japanese stainless steel producer Nippon Kinzoku Co., Ltd. has announced that it has started mass production of its ultra-thin and narrow-width stainless steel optimized for laser welding in ultra-fine insulin needles, establishing a stable supply system in response to growing global demand.

The company said demand for increasingly fine insulin needles is rising as manufacturers seek to reduce pain and bruising during injections. Ultra-fine 30G, 31G and 32G needles are becoming more widely adopted, supported by increasing use of compact pen injectors and weight-management medications that also use ultra-fine needles.

New material supports shift to laser welding

According to Nippon Kinzoku, insulin needle tubes have traditionally been manufactured from 0.2 mm-thick base material using TIG or plasma welding, followed by repeated drawing and heat treatment to achieve the required dimensions.

However, manufacturers are increasingly adopting laser welding to meet growing global demand. The technology allows significantly higher welding speeds while enabling the use of base materials that are more than 50% thinner from the initial production stage.

Following trials conducted with leading manufacturers, Nippon Kinzoku has established mass production of material with a representative thickness of just 0.08 mm and width of 6.3 mm, compared with 0.2 mm thickness and 12.8 mm width for its representative TIG and plasma welding material.

Company targets stable production of ultra-fine needles

Nippon Kinzoku said its new material provides controlled edge quality to minimize welding defects and maintains consistent weldability across coils of up to 4,000 meters. The product also offers high-precision thickness and width tolerances required for high-speed laser welding and sufficient workability to enable drawing into ultra-fine needles without fracture.

The company already supplies its NK-304NKM specialized stainless steel for thin-walled welded tubes used in medical and cosmetic applications, particularly so-called painless needles.

 

Nippon Kinzoku ultra ince paslanmaz çeliğin seri üretimine başladı

Japon paslanmaz çelik üreticisi Nippon Kinzoku Co., Ltd., ultra ince insülin iğnelerinde lazer kaynağı için optimize edilen ultra ince ve dar paslanmaz çeliğin seri üretimine başladığını ve artan küresel talebe yanıt vermek üzere istikrarlı bir tedarik sistemi oluşturduğunu açıkladı.

Şirket, üreticilerin enjeksiyon sırasında ağrı ve morarmayı azaltmaya çalışmasıyla giderek daha ince insülin iğnelerine yönelik talebin arttığını belirtti. Kompakt kalem tipi enjektörlerin ve ultra ince iğnelerin de kullanıldığı kilo kontrolü ilaçlarının kullanımının artmasıyla ultra ince 30G, 31G ve 32G iğneler giderek daha yaygın hale geliyor.

Yeni malzeme lazer kaynağına geçişi destekliyor

Nippon Kinzoku'ya göre insülin iğnesi geleneksel olarak 0,2 mm kalınlığındaki ana malzemeden TIG veya plazma kaynağı kullanılarak üretiliyor ve ardından gerekli boyutlara ulaşmak için tekrarlanan çekme ve ısıl işlem süreçlerinden geçiriliyor.

Bununla birlikte üreticiler, artan küresel talebi karşılamak amacıyla giderek daha fazla lazer kaynağına yöneliyor. Bu teknoloji kaynak hızlarının önemli ölçüde artırılmasına olanak tanırken, üretimin ilk aşamasından itibaren %50'nin üzerinde daha ince ana malzemelerin kullanılmasını mümkün kılıyor.

Nippon Kinzoku, önde gelen üreticilerle gerçekleştirilen denemelerin ardından 0,08 mm kalınlığında ve 6,3 mm genişliğinde malzemenin seri üretimine başladı. Şirketin TIG ve plazma kaynağı için kullanılan standart malzemesi ise 0,2 mm kalınlığa ve 12,8 mm genişliğe sahip.

İstikrarlı ultra ince iğne üretimi hedefleniyor

Nippon Kinzoku, yeni malzemenin kaynak hatalarını en aza indirmek için kontrollü kenar kalitesi sunduğunu ve 4.000 metreye kadar uzunluktaki rulolarda tutarlı kaynaklanabilirlik sağladığını belirtti. Ürün ayrıca yüksek hızlı lazer kaynağı için gereken yüksek hassasiyetli kalınlık ve genişlik toleranslarının yanı sıra kırılma olmadan ultra ince iğnelere çekilebilmesi için yeterli işlenebilirlik sunuyor.

Şirket halihazırda medikal ve kozmetik uygulamalarda, özellikle “ağrısız iğneler” olarak adlandırılan ürünlerde kullanılan ince cidarlı kaynaklı borular için özel NK-304NKM paslanmaz çelik tedarik ediyor.

Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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