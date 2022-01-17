NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ocak başında %1,4 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Ocak ayı başında (1-10 Ocak), geçtiğimiz yılın Aralık ayı sonuna (21-31 Aralık) kıyasla 65,7 RMB/mt (10,3$/mt) veya %1,4 düşerek 4.641,4 RMB/mt (730$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.
Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkla levha, sıcak sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları, Aralık ayının sonuna kıyasla sırasıyla %1,6, %1,2, %0,2 %1 ve %1,5 düşüş gösterdi.