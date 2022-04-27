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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Nisan ortasında %0,6 düştü

Çarşamba, 27 Nisan 2022 11:19:10 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Nisan ayı ortasında (11-20 Nisan), Nisan ayı başına (1-10 Nisan) kıyasla 29,2 RMB/mt (4,5$/mt) veya %0,6 düşerek 4.992,4 RMB/mt (761$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac, ve köşebent fiyatları Nisan ayının başına kıyasla sırasıyla %0,8, %0,2, %1,1 ve %0,3 düşerken, ortalama dikişsiz boru fiyatları %1,4 yükseldi.

1$ = 6,5598 RMB


Etiketler: sıcak haddelenmiş inşaat demiri boru levha filmaşin borular yassı ürünler uzun ürünler Çin Uzak Doğu çelik üretimi 

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