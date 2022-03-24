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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mart ortasında %0,8 düştü

Perşembe, 24 Mart 2022 10:55:20 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Mart ayı ortasında (11-20 Mart), Mart ayı başına (1-10 Mart) kıyasla 37,8 RMB/mt (5,9$/mt) veya %0,8 düşerek 4.809,8 RMB/mt (755,8$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac ve köşebent fiyatları Mart ayının başına kıyasla sırasıyla %0,5, %0,9, %1,3 ve %0,7 düşerken, ortalama dikişsiz boru fiyatları %1 yükseldi.

1$ = 6,364 RMB


Etiketler: inşaat demiri  filmaşin  boru  levha  sıcak haddelenmiş  uzun ürünler  borular  yassı ürünler  Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi 

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