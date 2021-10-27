NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ekim ortasında %2,5 düştü

Çarşamba, 27 Ekim 2021 11:37:21 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Ekim ayı ortasında (11-20 Ekim), Ekim ayı başına (1-10 Ekim) kıyasla 144,6 RMB/mt (22,6$/mt) veya %2,5 düşerek 5.755,8 RMB/mt (900,8$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, filmaşin, sıcak sac ve köşebent fiyatları, Ekim ayının başına kıyasla sırasıyla %2,4, %0,9 ve %0,5 düşerken, orta kalınlıkta levha ve dikişsiz boru fiyatları sırasıyla %0,1 ve %1,1 artış kaydetti.

1$ = 6,3856 RMB