﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ekim ortasında %2,5 düştü

Çarşamba, 27 Ekim 2021 11:37:21 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Ekim ayı ortasında (11-20 Ekim), Ekim ayı başına (1-10 Ekim) kıyasla 144,6 RMB/mt (22,6$/mt) veya %2,5 düşerek 5.755,8 RMB/mt (900,8$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, filmaşin, sıcak sac ve köşebent fiyatları, Ekim ayının başına kıyasla sırasıyla %2,4, %0,9 ve %0,5 düşerken, orta kalınlıkta levha ve dikişsiz boru fiyatları sırasıyla %0,1 ve %1,1 artış kaydetti.

1$ = 6,3856 RMB


Etiketler: boru  filmaşin  Çin  borular  levha  uzun ürünler  çelik üretimi  Uzak Doğu  yassı ürünler  inşaat demiri  sıcak haddelenmiş  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

25 Eki

Çin’de temel nihai mamul stokları Ekim ortasında %6,3 düştü
21 Eki

Çin’in sıcak sac üretimindeki düşüş Eylül’de uzun mamule kıyasla daha az oldu
20 Eki

Shagang Group yassı mamul üretimine ara verdiğini ve uzun mamul üretimini azalttığını duyurdu
14 Eki

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ekim başında %3,8 arttı
11 Eki

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Eylül sonunda %4,1 arttı