Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ekim döneminde %6 azaldı

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2024-25 mali yılının Nisan-Ekim döneminde yıllık %6,42 düşerek 33,33 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının bir önceki ay kaydedilen 4,29 milyon mt’a kıyasla 3,77 milyon mt seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre Nisan-Ekim döneminde tüm limanlardan gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %7,20 düşüşle 29,08 milyon mt seviyesinde kaydedildi.