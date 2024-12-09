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Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Kasım döneminde %8 düştü

Pazartesi, 09 Aralık 2024 14:18:57 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2024-25 mali yılının Nisan-Kasım döneminde yıllık %8,21 düşüşle 38,75 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının bir önceki ay kaydedilen 3,77 milyon mt’a kıyasla 5,41 milyon mt seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre Nisan-Kasım döneminde tüm limanlardan gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %13 düşüşle 32,39 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası İth/ihr İstatistikleri 

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