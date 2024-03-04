Moody’s Türkiye ekonomisinin 2024’te %2,5 büyümesini bekliyor

Pazartesi, 04 Mart 2024 14:41:26 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, küresel makroekonomik görünüm 2023-2024 raporunun Şubat sayısında G-20 ülkelerinin ekonomik büyümesinin bu yıl biraz daha düşük seviyelerde istikrar kazanacağını bildirdi.

Kuruluş bu yıl için ABD, Hindistan ve Rusya ekonomisi ile G20 geneline yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ederken Avro Bölgesi, Almanya, Suudi Arabistan ve Arjantin için beklentilerini aşağı çekti. Moody’s G-20 ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılasındaki büyümenin geçtiğimiz yıl kaydedilen %2,9’a kıyasla bu yıl %2,4 ve önümüzdeki yıl %2,6 olacağını öngörüyor. Öte yandan 2023 yılında %4,5 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,5, önümüzdeki yıl ise %3 büyümesi bekleniyor.

Küresel ekonominin gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalarda ekonomik faaliyetlerin istikrarlı şekilde normalleşmesiyle pandemi sonrası dengeye geçiş yaptığı belirtilen raporda etkili politika manevraları ve iyileşen arz-talep dengeleri gibi olumlu etkenler nedeniyle birçok gelişmiş ekonomi için yumuşak bir inişin mümkün göründüğü ifade edildi. Buna ek olarak makroekonomik risklerin geçtiğimiz yıla kıyasla azaldığını vurgulayan Moody’s, jeopolitik riskler ve enflasyonun potansiyel tehdit olmaya devam ettiğini belirtti.