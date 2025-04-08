Fabrizio Casaretto: Hedging yapmak bir kurumun değerini artırır

8 Nisan Salı günü İstanbul Marriott Hotel Asia’da SteelOrbis iş birliğiyle gerçekleşen Eurometal Çelik Günü & YİSAD Yassı Çelik Konferansı’nda katılımcılara hedging konusunda bilgiler veren Risk Yönet Danışmanlık Şirket Sahibi Fabrizio Casaretto, sözlerine hedgingin tanımını yapmakla başladı. Casaretto hedgingin kuruma veya bireye zarar oluşturabilecek bazı riskleri kontrol altında tutup arınma yöntemlerini içerdiğini ifade ederek bir çeşit finansal sigorta şeklinde düşünülebileceğini ve para kaybettirmeden, bir değeri belirli bir seviyede tutmak ya da bazı sistemler kullanarak ek getiri sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti. Piyasalarda hedging gerektirecek farklı riskleri, fiyat, kur ve faiz riskleri olarak sıralayan Casaretto, bu risklere karşı türev araçların kullanabileceğini vurguladı. Bu türev ürünler ise, swap/forward, vadeli kontratlar ve opsiyon sözleşmelerinden oluşuyor.

Casaretto, söz konusu türev ürünlerin organize bir borsada işlem gördüğünü ya da OTC denen “tezgah üstü” piyasalarda finans kurumlarıyla birebir anlaşarak da yapılabileceğini açıkladı ve hedge edilmek istenen bir varlığın herhangi bir borsada türev ürünü yoksa OTC’ye başvurulabileceğini söyledi. Casaretto, “Hedging araçlarından vadeli kontratlar ve opsiyon sözleşmeleri borsada işlem gördükleri için tercih edilir, borsa garantördür, işlemin şartları net olarak bellidir. OTC’de ise taraflar sözleşme şartlarını kendisi belirler, ufak bir ihtimal de olsa cayma riski mevcuttur, borsada olduğu gibi garantör yoktur,” ifadelerini kullandı.

Türevlerin ancak sadece spekülasyon yapılırsa yüksek riskli olduğunu hatırlatan Fabrizio Casaretto, ticari işlem çerçevesinde hedging amaçlı kullanıldığında riskleri azaltmak üzere kullanılan araçlar olduğunu belirtirken, yapılan işe göre, her bir noktada ihtiyaç duyulan hedging mekanizmasının farklı olduğunu vurguladı.

Casaretto sözlerine şöyle son verdi: “Hedging bir kazan-kazan ürünüdür, kullanılmaması sadece açık risklerinizden para kazanmaya çalışan kurumlara yarar. Hedging yapmak bir kurumun değerini artırır.”