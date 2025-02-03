Fitch Ratings Türkiye’nin kredi notunu BB- ve görünümünü durağan olarak teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu ‘BB-’ olarak teyit ettiğini ve görünümünü ise durağan olarak bıraktığını duyurdu.

Kuruluş, kredi notunun para politikasına yapılan siyasi müdahaleleri, yüksek enflasyonu ve döviz likiditesindeki düşüklüğü yansıttığını ifade etti.

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının geçtiğimiz yılın Aralık ayından bu yana para politikasını gevşetmeye başladığı ve politika faizini üst üste iki kez 250 baz puan düşüşle %45’e indirdiği dile getirildi. Fitch, politika faizinin 2025 yılının sonuna kadar %28’e düşürülmesini ve merkez bankasının sıkı para politikasını sürdürmesini beklediğini paylaştı.

Öte yandan Fitch, bu yıl Türkiye’nin ortalama yıllık enflasyonunun 2024 yılında kaydedilen %60,2’den %32,8’e gerilemesini öngördüğünü söyledi. Ancak halen yüksek olarak öngörülen enflasyon ve piyasa beklentilerindeki dalgalanmalar göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin para politikasını hızla gevşetmesi veya mevcut politikasını terk etmesi durumunda enflasyonist baskıların yanı sıra makro-finansal istikrar ve ödemeler dengesi risklerinin yeniden gün yüzüne çıkabileceğinin altını çizdi.

Ayrıca kuruluş, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) büyüme oranının 2024 yılında %2,9’a gerilediğini ve sıkı para politikası, yıllık mali konsolidasyon ve asgari ücrette yapılan orta seviyedeki artış doğrultusunda 2025 yılında %2,6 seviyesinde kalacağını tahmin ettiğini ekledi.