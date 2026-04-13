 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Fitch...

Fitch artan riskler sebebiyle Türkiye’nin görünümünü durağan olarak revize ederken, kredi notunu BB- olarak bıraktı

Pazartesi, 13 Nisan 2026 14:18:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, dış şoklara karşı finansal gücünün zayıflamasını ve artan jeopolitik riskleri gerekçe göstererek Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu BB- olarak bıraktığını ve görünümünü pozitiften durağana düşürdüğünü duyurdu.

Kuruluş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Türk lirasını istikrara kavuşturmak amacıyla yaptığı döviz müdahalelerinin ardından rezervlerde yaşanan düşüş doğrultusunda görünümü revize ettiğini belirtti.

Türkiye’nin brüt rezervleri Şubat sonunda yaklaşık 210 milyar $ seviyesinde yer alsa da rezervlerin Nisan başı itibarıyla 162 milyar $ seviyesine gerilediği ve swap hariç net rezervlerin ise 19 milyar $’ın altına düştüğü ifade edildi.

Dış kırılganlıklar artıyor

Fitch, yüksek enerji fiyatları ve güçlü yerel talep sebebiyle Türkiye’nin cari açığının 2026 yılında gayrisafi yurt içi hasılanın %2,5’ine ve 2027 yılında ise %2,9’una yükselmesini beklediğini dile getirdi.

Türkiye’nin enerji ithalatına olan bağımlılığı göz önünde bulundurulduğunda petrol fiyatlarındaki kalıcı artışın cari açığı daha da büyütebileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceği vurgulandı.

Enflasyon yüksek kalmaya devam edecek

Enflasyonun düşeceği öngörülse de yüksek kalmasının ve 2026’nın sonunda %27, 2027’nin sonunda ise %21 seviyelerine ulaşmasının beklendiği aktarıldı. Fitch, enflasyon beklentilerinin politika değişikliklerine karşı halen hassas olduğunu ve bu durumun makroekonomik riskler oluşturduğunu söyledi.

Merkez Bankasının fonlama maliyetlerini artırarak sıkı para politikasını sürdürdüğünü belirten Fitch, politika öngörülebilirliği ve geçmişte para politikası üzerindeki siyasi etkilerle ilgili aşağı yönlü risklere dikkat çekti.

Önümüzdeki 12 ay içinde vadesi dolacak yaklaşık 239 milyar $’lık dış borç nedeniyle Türkiye’nin ciddi dış finansman ihtiyacının olduğu paylaşıldı. Likidite göstergelerinde kademeli iyileşme beklense de benzer ülkelere kıyasla düşük seviyelerde kalabileceği kaydedildi.

Yapısal zorluklar devam ediyor

Fitch, Türkiye’nin kredi notunu destekleyen unsurlar olarak büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisini, nispeten düşük kamu borcunu ve dayanıklı bankacılık sektörünü gösterdi. Ancak yüksek enflasyon, zayıf dış likidite ve yönetişim endişeleri dahil olmak üzere yapısal zorlukların devam ettiğini bildirdi.

Kuruluş, rezervlerin daha fazla azalması, enflasyonun yükselmesi veya politika güvenilirliğinde zayıflama görülmesi halinde Türkiye’nin kredi notunu düşürebileceğine dikkat çekti. Buna karşılık dış şoklara karşı dayanıklılığın artması ve kalıcı dezenflasyonun sağlanması durumunda not artışı ihtimalinin gündeme gelebileceğini ekledi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Görüş Ekonomi 

Benzer Haber ve Analizler

Fitch: İran savaşı Türkiye’nin ekonomik görünümü üzerinde baskı yaratıyor

18 Mar | Çelik Haberler

Fitch Türkiye’nin görünümünü pozitif olarak revize ederken, kredi notunu ‘BB-’ olarak bıraktı

26 Oca | Çelik Haberler

Murat Yalçıntaş: Türkiye ekonomisi daha öngörülebilir bir zemine oturdu

22 Oca | Çelik Haberler

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti, görünüm durağan

29 Tem | Çelik Haberler

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan “Türkiye’de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi

08 Nis | Çelik Haberler

Fitch Ratings Türkiye’nin kredi notunu BB- ve görünümünü durağan olarak teyit etti

03 Şub | Çelik Haberler

Fuat Tosyalı: Değişen dengeler karşısında güçlü bir ekonomi için yeni senaryolara hazırlıklı olmalıyız

06 Ara | Çelik Haberler

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu B1’e yükseltti, enflasyonist baskıların azalmasını bekliyor

22 Tem | Çelik Haberler

S&P Türkiye'nin kredi notunu yükseltti, enflasyonun düşmesini bekliyor

06 May | Çelik Haberler

Fitch Türkiye’nin GSYİH büyümesinin 2024’te %2,8’e çıkmasını bekliyor

14 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis