Fitch: İran savaşı Türkiye’nin ekonomik görünümü üzerinde baskı yaratıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İran’da devam eden çatışmanın Türkiye ve bankacılık sektörü üzerindeki etkisinin büyük ölçüde yetkililerin politika tepkisine bağlı olacağını belirtti. Enerji fiyatlarındaki artış ve piyasa oynaklığına bağlı risklerin yükseldiğine dikkat çeken Fitch, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin ilave makroekonomik baskı yaratabileceğini vurgulasa da genel etkinin belirsiz ve senaryoya bağlı olduğunu ifade etti.

Fitch’e göre Türk bankalarının dayanıklılığı, yetkililerin gelişen duruma nasıl tepki vereceğiyle yakından bağlantılı olacak. Kuruluş, ekonomik politika adımlarının finansal istikrar ve kredi koşulları üzerindeki olası olumsuz etkilerin sınırlandırılmasında kritik rol oynayacağını vurguladı. Makroekonomik koşullardaki değişimlerin bankaların faaliyet koşullarını etkileyebileceğini belirten Fitch, finansal koşulların sıkılaşması, fonlama maliyetlerinin artması ve varlık kalitesi üzerindeki baskıların olası riskler arasında yer aldığını ifade etti.

Temel senaryoda büyüme görünümü istikrarlı

Raporda, İran’daki çatışmanın enflasyon ve dış finansman ihtiyacı gibi mevcut makroekonomik zorluklara eklendiği ve bu unsurların Türkiye’nin ekonomik görünümünde belirleyici rol oynamaya devam ettiği ifade edildi.

Fitch’in temel senaryosuna göre çatışma geçici ve sınırlı kalırsa Türkiye ekonomisi üzerindeki etkinin yönetilebilir seviyede olması bekleniyor. Kuruluş, Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasıla büyümesini 2026 için yaklaşık %3,5 ve 2027 için %4,2 olarak öngörüyor. Ancak gerilim uzarsa büyümenin zayıflayabileceği belirtildi.

Petrol fiyatları ve dış denge öne çıkıyor

Fitch, başlıca aktarım kanallarından birinin petrol fiyatlarındaki artış olduğunu vurguladı. Türkiye’nin enerji fiyat şoklarına görece açık bir ekonomi olduğu belirtilirken, petrol fiyatlarında görülebilecek kalıcı yükselişin cari açığı büyütebileceği, enflasyonist baskıları artırabileceği ve döviz kuru üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi.

Bununla birlikte Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, savaş nedeniyle Körfez ülkelerine yönelik ihracatın %40 azaldığını bildirdi.