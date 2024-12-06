Fuat Tosyalı: Değişen dengeler karşısında güçlü bir ekonomi için yeni senaryolara hazırlıklı olmalıyız

Yakın zamanda Tosyalı Holding’in Antalya’da düzenlediği Tosyalı İş Ortakları Buluşması’nda şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, son beş yılda pandemi, jeopolitik gerginlikler ve makro ekonomik dengesizliklerin yanı sıra yapay zeka ve ileri teknolojideki gelişmelerin etkisiyle küresel ekonomide dengelerin değişmeye başladığını belirtti. Büyümenin dünyanın pek çok bölgesinde beklenen seviyelere ulaşamadığını dile getiren Tosyalı, güçlü bir ekonomik yapı oluşturabilmek için yeni senaryolara hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Söz konusu gelişmelerin Türkiye ekonomisini de etkilemeye devam ettiğini, Çin'deki kapasite fazlası ve düşük maliyetli rekabetçi ürünlerin Türkiye pazarına girmesinin ekonomiyi zora soktuğunu dile getiren Tosyalı, "Bir yandan ölçeğimizi büyütürken bir yandan da buna paralel olarak verimliliğimizi artırarak rekabetçi fiyatlara nitelikli ürünler sunabilmemiz gerekiyor," şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu Başkanı, önümüzdeki beş yıl içinde dünyanın en büyük 20 çelik şirketinden biri olmayı hedefleyen Tosyalı’nın bu yıl yalnızca yurt içinde 6 milyon mt çelik üretimi gerçekleştirdiğini bildirdi. İhracat odaklı Çin’e ilk defa ihracat gerçekleştiren şirketin Türkiye'nin yanı sıra Cezayir, Libya, Angola, Senegal ve İspanya'da da yatırımları bulunuyor. Şirketin Ar-Ge, döngüsel üretim ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarına devam ettiğini söyleyen Tosyalı, bu yıl şirketin yeşil çelik markası V-Green’i tanıttığını belirtti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket Baştuğ Metalurji’yi satın alarak yerel yıllık sıvı çelik üretim kapasitesini 2 milyon mt artışla 8 milyon mt’a çıkardı. Şirketin küresel sıvı çelik üretim kapasitesi ise toplamda 15 milyon mt’a ulaştı. Ayrıca Cezayir merkezli bağlı kuruluşu Tosyalı Algerie’nin Bethioua, Oran’da devreye aldığı ikinci doğrudan indirgenmiş demir tesisiyle şirketin toplam doğrudan indirgenmiş demir kapasitesi 5 milyon mt’un üzerine çıktı. Böylece şirket, Avrupa ve Kuzey Afrika bölgelerindeki en büyük doğrudan indirgenmiş demir üretim kapasitesinin sahibi oldu. Fuat Tosyalı, dünyada doğal gazla üretilen doğrudan indirgenmiş demirin %8’inin Tosyalı tarafından üretildiğine dikkat çekti.