Murat Yalçıntaş: Türkiye ekonomisi daha öngörülebilir bir zemine oturdu

Perşembe, 22 Ocak 2026 14:14:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre İsviçre'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantıları sırasında Türkiye ekonomisine ilişkin yorum yapan OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, 2025’in mali disiplin uygulanan bir yıl olduğunu, faizlerin yıl sonuna doğru düşmeye başladığını ve bu gelişmelerle birlikte Türkiye ekonomisinin artık daha öngörülebilir bir zemine oturduğunu düşündüğünü ifade etti.

Ekonomide öngörülebilirlik ve yatırım fırsatları

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde ekonomik göstergelerin daha net bir tablo çizdiğini söyleyen Yalçıntaş, özellikle mali disiplin ve istikrar sürecinin, şirketlerin orta vadeli yatırım kararlarını daha sağlıklı almasını sağlayacağını ifade etti. Bu öngörülebilir ortamın, yatırımların planlanması ve işletmelerin stratejik kararlar alması açısından önemli olduğunu söyledi.

OYAK'ın yeni yatırım planlarından bahseden Yalçıntaş, şirketin önümüzdeki dönemde verimliliği ve rekabet gücünü artıracak projelere aktif şekilde katılacağını ve 2026 yılında büyüme fırsatlarının da değerlendirileceğini belirtti.

Halka arz planları

Yalçıntaş, kurumun sermaye piyasaları stratejilerine de değinerek 2026’nın özellikle üçüncü çeyreğinde OYAK’ın halka arz planları ile ilgili bir veya iki önemli açıklama yapabileceklerini söyledi. Bu atılımın, şirketin büyüme ve yatırım planlarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Bununla birlikte uluslararası ortaklıkların önemine dikkat çeken Yalçıntaş, OYAK’ın Somali ve Umman gibi ülkelerle üst düzey iş birlikleri gerçekleştirdiğini ve bu tür ortaklıkların sadece ekonomik getiriyi değil, kapasite gelişimini de hedeflediğini kaydetti. Yatırımların enerji, altyapı ve ileri teknoloji alanlarında yoğunlaşacağını belirtti.


