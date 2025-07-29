Moody’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti, görünüm durağan

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, iyileşen para politikası ve artan yatırımcı güveni sayesinde Türkiye’nin kredi notunu B1’den Ba3’e yükseltti. Not görünümünü ise Türkiye ekonomisinin karşı karşıya olduğu risk ve fırsatlara ilişkin daha dengeli bir bakış açısı yansıtacak şekilde pozitiften durağana çevirdi.

Moody’s’e göre kredi notundaki yükselişte, özellikle merkez bankasının enflasyonist baskıları kalıcı olarak hafifleten, ekonomik dengesizlikleri azaltan ve yerel mevduat sahipleri ile yabancı yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini kademeli olarak yeniden kazanmasını sağlayan para politikaları izlemesininin rol oynadığı belirtildi. Ayrıca Türkiye'de para politikası değişikliği riskinin azaldığı yönündeki izlenimin de bu olumlu gelişmede etkili olduğu ancak bu riskin gelecek yıllarda da devam edeceği belirtildi.

Türkiye enflasyonla mücadele etme, parasal istikrarı artırma ve yabancı yatırımcı çekme çalışmalarına devam ederken, durağana çevrilen not görünümü temkinli bir iyimserliğe işaret ediyor. Böylece Moody’s’in Türkiye ekonomisinin geleceğine dair dengeli bir izlenimde bulunduğu görülüyor.

Yukarı ve aşağı yönlü riskler

Açıklamaya göre ülkenin kredi profilini etkileyebilecek hem yukarı hem de aşağı yönlü riskler mevcut. Bir yandan bağımsız ve güvenilir politikalar izlenmesi Türkiye’nin dış piyasadaki konumunu güçlendirebilir, enerji ithalatına bağımlılığın azaltılması ve ihracat rekabet gücünün artırılmasına yönelik planlanan yapısal reformlar da dış faktörlerden kaynaklı şoklara karşı ekonomik dayanıklılığı artırabilir. Öte yandan ekonomik dengesizlikleri yeniden körükleyecek politikalara dönülmesi olasılığı, Türkiye için halen büyük bir aşağı yönlü risk oluşturuyor.