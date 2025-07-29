 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Moody’s...

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti, görünüm durağan

Salı, 29 Temmuz 2025 11:04:20 (GMT+3)   |   İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, iyileşen para politikası ve artan yatırımcı güveni sayesinde Türkiye’nin kredi notunu B1’den Ba3’e yükseltti. Not görünümünü ise Türkiye ekonomisinin karşı karşıya olduğu risk ve fırsatlara ilişkin daha dengeli bir bakış açısı yansıtacak şekilde pozitiften durağana çevirdi.

Moody’s’e göre kredi notundaki yükselişte, özellikle merkez bankasının enflasyonist baskıları kalıcı olarak hafifleten, ekonomik dengesizlikleri azaltan ve yerel mevduat sahipleri ile yabancı yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini kademeli olarak yeniden kazanmasını sağlayan para politikaları izlemesininin rol oynadığı belirtildi. Ayrıca Türkiye'de para politikası değişikliği riskinin azaldığı yönündeki izlenimin de bu olumlu gelişmede etkili olduğu ancak bu riskin gelecek yıllarda da devam edeceği belirtildi.

Türkiye enflasyonla mücadele etme, parasal istikrarı artırma ve yabancı yatırımcı çekme çalışmalarına devam ederken, durağana çevrilen not görünümü temkinli bir iyimserliğe işaret ediyor. Böylece Moody’s’in Türkiye ekonomisinin geleceğine dair dengeli bir izlenimde bulunduğu görülüyor.

Yukarı ve aşağı yönlü riskler

Açıklamaya göre ülkenin kredi profilini etkileyebilecek hem yukarı hem de aşağı yönlü riskler mevcut.  Bir yandan bağımsız ve güvenilir politikalar izlenmesi Türkiye’nin dış piyasadaki konumunu güçlendirebilir, enerji ithalatına bağımlılığın azaltılması ve ihracat rekabet gücünün artırılmasına yönelik planlanan yapısal reformlar da dış faktörlerden kaynaklı şoklara karşı ekonomik dayanıklılığı artırabilir. Öte yandan ekonomik dengesizlikleri yeniden körükleyecek politikalara dönülmesi olasılığı, Türkiye için halen büyük bir aşağı yönlü risk oluşturuyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Görüş Ekonomi 

Benzer Haber ve Analizler

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan “Türkiye’de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi

08 Nis | Çelik Haberler

Fitch Ratings Türkiye’nin kredi notunu BB- ve görünümünü durağan olarak teyit etti

03 Şub | Çelik Haberler

Fuat Tosyalı: Değişen dengeler karşısında güçlü bir ekonomi için yeni senaryolara hazırlıklı olmalıyız

06 Ara | Çelik Haberler

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu B1’e yükseltti, enflasyonist baskıların azalmasını bekliyor

22 Tem | Çelik Haberler

S&P Türkiye'nin kredi notunu yükseltti, enflasyonun düşmesini bekliyor

06 May | Çelik Haberler

Fitch Türkiye’nin GSYİH büyümesinin 2024’te %2,8’e çıkmasını bekliyor

14 Mar | Çelik Haberler

Fitch Türkiye’nin 2023’e ilişkin GSYİH büyüme tahminini yükseltti

11 Eyl | Çelik Haberler

Fitch Türkiye’nin GSYİH büyümesinin 2023’te %2,5’e gerilemesini bekliyor

20 Mar | Çelik Haberler

Uğur Dalbeler: Türkiye çelik sektörünün rekabet gücü tehlikede

01 Kas | Çelik Haberler

EBRD Türkiye’nin GSYİH büyüme tahminini yükseltti, ancak riskler devam ediyor

30 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis