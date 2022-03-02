MMK’nın çelik satışları Türkiye’deki varlığında artan çelik üretimi sayesinde birinci çeyrekte yükselecek

Çarşamba, 02 Mart 2022 11:05:25 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi MMK Group 2021 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte MMK’nın ham çelik üretimi, Türkiye’de bulunan varlığındaki üretim artışı sayesinde çeyreklik bazda %3,3 artarak 3,5 milyon mt olurken, şirketin pik demir üretimi 9 No’lu yüksek fırının geçtiğimiz yılın sonunda yenileme çalışmaları için kapatılması nedeniyle çeyreklik bazda %1,5 düşüşle 2,58 milyon mt oldu. Söz konusu çeyrekte şirketin toplam nihai mamul satışları ise olumlu piyasa koşulları sayesinde önceki çeyreğe kıyasla %26,6 artışla 3,49 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yılın tamamında şirketin ham çelik üretimi, konvertör tesislerinde yenileme çalışmaları yapılmaması ve Türkiye’de bulunan varlığındaki elektrik ark ocağı tesisinin devreye alınması nedeniyle yıllık %17,4 artarak 13,59 milyon mt oldu. MMK’nın 2021 yılındaki pik demir üretimi yıllık %11,5 artışla 10,42 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu yılda şirketin toplam nihai mamul satışları 2020 yılında sıcak haddeleme tesisi Mill 2500’de gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının ardından artan kapasite kullanım oranı nedeniyle yıllık %16 artışla 12,48 milyon mt oldu.

Şirketin Türkiye’de bulunan bağlı kuruluşu MMK Metalürji’nin dördüncü çeyrekteki toplam satışları, sıcak haddeleme tesisinin devreye alınmasıyla artan satışlar sayesinde bir önceki çeyreğe kıyasla %52,2 artışla 379.000 mt seviyesinde yer aldı. MMK Metalürji’nin 2021 yılındaki toplam satışları, küresel piyasada artan talep sayesinde yıllık %40,9 artışla 1,04 milyon mt oldu.

MMK’ya göre, şirketin Türkiye’de bulunan varlığındaki üretimin artması 2022 yılının ilk çeyreğinde şirketin satışları üzerinde olumlu bir etki yaratacak. Bu olumlu etki, Magnitogorsk’ta bulunan yüksek fırın ve konvertör tesislerinde gerçekleştirilen bakım çalışmalarının etkilerini dengeleyecek. Rusya’daki istikrarlı talep ve birinci kalite ürün üretimi yapan ekipman kullanımı MMK’nın satışlarını olumlu yönde etkileyecek. MMK’nın güncellenmiş stratejik girişimleri kapsamında uygulanan operasyonel önlemler 2022 yılının ilk çeyreğinde şirketin kârlılığını daha da artıracak.