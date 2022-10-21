MMK’nın çelik satışları ihracat kısıtlamaları nedeniyle Ocak-Eylül döneminde düştü

Cuma, 21 Ekim 2022 10:00:00 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi MMK Group bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte MMK’nın ham çelik üretimi şirketin Türkiye’de bulunan bağlı kuruluşundaki çelik üretiminin düşmesi ve küresel piyasada görülen dalgalanmalar nedeniyle ikinci çeyreğe kıyasla %3,3 düşüşle 2,79 milyon mt olurken, şirketin pik demir üretimi yüksek fırınlarda gerçekleştirilen bakım çalışmalarının tamamlanması ve yerel talebin nispeten toparlanması sayesinde çeyreklik bazda %13,1 artışla 2,33 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte şirketin toplam nihai mamul satışları ise Rusya’da piyasa koşullarının toparlanması sayesinde ikinci çeyreğe kıyasla %17,4 artışla 2,77 milyon mt oldu.

Yılın ilk dokuz ayında şirketin ham çelik üretimi, başlıca pazarlardaki satışların yavaşlaması ve mevcut ihracat kısıtlamaları nedeniyle yıllık %11,7 düşüşle 8,56 milyon mt seviyesinde yer aldı. MMK’nın söz konusu dönemdeki pik demir üretimi ise yüksek fırınlarda gerçekleştirilen uzun süreli yenileme çalışmaları ve kötüleşen piyasa koşulları nedeniyle yıllık %15,2 düşüşle 6,65 milyon mt oldu. Yılın ilk dokuz ayında şirketin toplam nihai mamul satışları ihracat pazarındaki mevcut kısıtlamalar ve küresel alım faaliyetlerinin yavaşlaması nedeniyle yıllık %10,8 düşerek 8,02 milyon mt seviyesinde yer aldı.