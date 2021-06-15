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MMK yüksek fırınlarından birini yenileyecek

Salı, 15 Haziran 2021 15:54:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya ve dünya pazarındaki başlıca çelik üreticilerinden ve yassı mamul tedarikçilerinden biri olan MMK, yüksek fırınlarından birini yenileyeceğini duyurdu.

Şirketin 9 No’lu yüksek fırınını, ekipman tedarikçisi Danieli Corus yenileyecek. Danieli Corus’a göre, yenileme çalışmalarıyla tesis, bakır soğutucu levha ve yüksek iletken grafit refrakter malzemelerden üretilen “Hoogovens” soğutmasistemiyle donatılacak.

Projenin devreye alınmasıyla ilgili henüz kesin bir bilgi açıklanmadı. MMK, 2017 yılından bu yana aynı teknolojiye sahip ve aynı tedarikçi tarafından kurulan başka bir yüksek fırını işletiyor.


Etiketler: Rusya  MMK  BDT  |  benzer haberler »


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