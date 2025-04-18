MMK’nın çelik üretimi birinci çeyrekte %13,4 düştü

Rus çelik üreticisi MMK Group, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin ham çelik üretimi , 2 No’lu bazik oksijen fırınında bakım çalışmalarının tamamlanması sayesinde bir önceki çeyreğe kıyasla %8,6 artışla 2,57 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde ham çelik üretimi , yüksek faiz oranları ve Türkiye’deki piyasa koşullarının zayıflamasına bağlı olarak ticaretin yavaşlamasıyla yıllık %13,4 düşüş kaydetti.

Aynı çeyrekte MMK ’nın pik demir üretimi önceki çeyreğe kıyasla %2,5 artarken, yüksek fırınlarında bakım çalışmalarının artması sebebiyle 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %6,9 düşerek 2,18 milyon mt seviyesinde kaydedildi.