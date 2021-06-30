MMK yeni bir yüksek fırın inşa edecek, üç fırınını devre dışı bırakacak

Çarşamba, 30 Haziran 2021 11:14:38 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), Lüksemburg merkezli tesis üreticisi Paul Wurth ile yeni bir yatırım projesi olan 11 No’lu yeni yüksek fırının inşası için sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yaklaşık 690 milyon $ yatırım yapılacak olan projenin 3,5 yılda tamamlanması bekleniyor.

Yeni yüksek fırın, yıllık 3,7 milyon mt pik demir üretim kapasitesine sahip olacak. 11 No’lu yüksek fırının inşası, faaliyette olan üç fırının devre dışı bırakılmasıyla şirketin zararlı salımı yılda 6.600 mt ve karbon salımını 1.123 mt azaltmasını sağlayacak.