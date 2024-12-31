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Mısırlı Suez Steel Adabiya Limanındaki kuru dökme kargo elleçleme faaliyetlerini geliştirecek

Salı, 31 Aralık 2024 10:42:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Mısır hükümeti, Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi (SCZONE) ile yerel çelik üreticisi Suez Steel Company’nin bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Sözleşmeye göre çelik üreticisi, Adabiya Limanı içerisinde bulunan 30.000 m²’lik bir alanı geliştirecek. Tahmini yatırım maliyeti 120 milyon $ olan proje, 4 ve 5 No’lu rıhtımların işletme ve bakımını içerecek.

Buna ek olarak Suez Steel, demir-çelik sektörlerine yönelik hammaddeler ve ürünler de dahil olmak üzere kuru dökme kargolara yönelik bir depolama ve elleçleme sahasını yönetecek. Bu anlaşmanın ardından ilk aşamada yıllık 5 milyon mt kuru dökme yük elleçlenmesi, beş yıl içinde ise elleçleme işleminin kademeli olarak yıllık 10 milyon tona çıkarılması planlanıyor.


Etiketler: Mısır Kuzey Afrika Yatırım 

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