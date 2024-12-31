Mısırlı Suez Steel Adabiya Limanındaki kuru dökme kargo elleçleme faaliyetlerini geliştirecek

Mısır hükümeti, Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi (SCZONE) ile yerel çelik üreticisi Suez Steel Company’nin bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Sözleşmeye göre çelik üreticisi, Adabiya Limanı içerisinde bulunan 30.000 m²’lik bir alanı geliştirecek. Tahmini yatırım maliyeti 120 milyon $ olan proje, 4 ve 5 No’lu rıhtımların işletme ve bakımını içerecek.

Buna ek olarak Suez Steel, demir-çelik sektörlerine yönelik hammaddeler ve ürünler de dahil olmak üzere kuru dökme kargolara yönelik bir depolama ve elleçleme sahasını yönetecek. Bu anlaşmanın ardından ilk aşamada yıllık 5 milyon mt kuru dökme yük elleçlenmesi, beş yıl içinde ise elleçleme işleminin kademeli olarak yıllık 10 milyon tona çıkarılması planlanıyor.