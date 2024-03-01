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Mısır Danieli’nin teklif ettiği yeni yeşil demir-çelik projesini değerlendiriyor

Cuma, 01 Mart 2024 14:20:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Mısır hükümeti tarafından yapılan açıklamada İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’nin ülkede 4 milyar $ yatırımla entegre yeşil demir ve çelik tesisi kurma yönündeki teklifinin değerlendirildiği belirtildi.

Söz konusu kompleksin Mısır’da yeşil hidrojen tesisi kurulması için 2-3 milyar $’lık yatırım çekebileceği tahmin ediliyor. Sünger demir, dikişsiz çelik boru ve yassı mamul üretim tesislerinin kurulmasını da içeren proje, Mısır’ın üst düzey ürünleri Avrupa’ya ihraç etmesinin önünü açacak.

Öte yandan Mısır geçtiğimiz günlerde Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi’nde yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji projeleri geliştirilmesi için İsviçre merkezli Smartenergy, İngiltere merkezli Pash Global, Güney Koreli SK Eco Plant ile Çinli CSCEC North Africa’nın Mısır’daki ortak girişimi Gamma Construction, yerel şirket Gila Al Tawakol Electric, Kanada merkezli AmmPower ve Hong Kong merkezli United Energy Group ile de anlaşmalar imzalamıştı. Bu projelerin önümüzdeki 10 yıl içerisinde 40 milyar $ yatırım çekme potansiyeli bulunuyor.


Etiketler: Mısır Kuzey Afrika Çelik Üretimi Yatırım 

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