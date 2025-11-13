Egyptian Steel üretimi ve ihracatı artırmak için büyük bir yatırım hamlesi başlattı

Egyptian Steel, üretim kapasitesini ve ihracatını artırmak için 2026 yılından itibaren yaklaşık 2 milyar EGP (42,34 milyon $) değerinde 18 aylık iddialı bir yatırım programı planlıyor. Şirket, üretim hatlarını yenilemeyi, çelik üretimini artırmayı ve üretim sonrası operasyonları desteklemeyi hedefleyen yatırımın, Mısır çelik sektörünü bölgesel bir güç merkezi haline getirmeyi amaçlayan ulusal sanayi politikasıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Stratejik bağlam ve sektöre etkileri

Mısır demir-çelik sektörü, hükümetin yerelleştirme, ihracatı genişletme ve teknolojik iyileştirme desteğiyle büyük bir dönüşüm geçiriyor. Hükümet tarafından başlatılan 10 yıllık strateji, üretim ve üretim sonrası değer zincirlerinin entegrasyonunu vurguluyor.

Egpytian Steel söz konusu yatırım sayesinde

Üretim kapasitesini gelecek yıl 1,2 milyon mt'dan 1,7 milyon mt'a çıkarmayı,

Katma değer ve nihai mamul entegrasyonunu ele alarak ihracat rekabet gücünü artırmayı,

Önümüzdeki iki yıl içinde toplam üretimde ihracatın payını %7'den %30'a çıkarmayı,

Kaplamalı çelik sac ve ilgili üretim faaliyetlerine yönelik belirlenen devlet teşviklerinden yararlanmayı bekliyor.

Yeni yatırımların pazara etkisinin yaklaşık 4-5 yıl süreceği tahmin ediliyor.