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Elmarakby Steel ihracatını artırmayı ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmayı planlıyor

Salı, 04 Mart 2025 12:19:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Mısır’ın önde gelen çelik üreticisi ve tedarikçilerinden biri olan Elmarakby Steel CEO’su Hassan El Marakby, şirketin gelecek planlarına ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

El Marakby, şirketin bu yıl inşaat demiri ihracatını 140.000 mt seviyesine çıkarmayı planladığını ve 2024 yılında 80 milyon $ değerinde 120.000 mt inşaat demiri ihraç ettiğini ifade etti. Bununla birlikte Brezilya’ya ihracatı 2024 yılında kaydedilen 10.000-15.000 mt’a kıyasla 40.000 mt seviyesine çıkarmayı ve 40 ülkeye açılmayı hedeflediklerini bildiren El Marakby, ayrıca geçtiğimiz iki yıl içerisinde şirketin yerel satışlarının %15 arttığını da ekledi.

Öte yandan Elmarakby Steel yetkilisi, şirketin önümüzdeki iki yıl içerisinde yenilenebilir enerji kullanımını artırmak, emisyonları azaltmak ve önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek olan AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) hazırlanmak için 1 milyar EGP (19,74 milyon $) yatırım yapmayı planladığını paylaştı. Bununla birlikte şirketin ton başına karbon salımının üretim süreçlerinde hurda ve temiz teknolojilerin kullanılması sayesinde en düşük seviyede olduğuna dikkat çekti.

Son olarak Elmarakby Steel’in ürünlerin kalitesini iyileştirdiğini ve portföyünü genişlettiğini belirtirken, verimliliğini artırmak ve kendisine değer katmak amacıyla devralım fırsatları arayışında olduğunu kaydetti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Mısır Kuzey Afrika Çelik Üretimi Yatırım Karbonsuzlaşma 

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