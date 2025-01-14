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Mısır ve Katarlı yatırımcılar ortak çelik şirketi kuracak

Salı, 14 Ocak 2025 14:27:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basına göre, Katar ve Mısırlı yatırımcılar Mısır’ın Kina şehrinde bir çelik tesisi kurmak amacıyla 100 milyon $’lık yatırım yapmayı ve ortak iştirak kurmayı planlıyor.

Yatırımcıların yaptığı ortaklık kapsamında kurulacak şirketin hisselerinin %51’ini alacak Mısırlı yatırımcılar arazi ve inşaat faaliyetlerini sağlarken, hisselerin geri kalanını elinde bulunduracak Katarlı yatırımcılar ise İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’den sipariş edilecek üretim hatlarının ve hammadde ihtiyacının finansmanını sağlayacak. Tarafların 2025’in ilk yarısında inşaat demiri üretimi için ruhsat başvurusu yapması ve tesisin 2026’nın başında devreye alınması bekleniyor.

Yatırımcılar çoğunlukla ihracat odaklı faaliyet gösterecek. Ortak iştirakin yaptığı üretimin %80’inin Türkiye ile birlikte Arap, Körfez ve Afrika ülkelerine satılması, kalan tonajın ise iç piyasaya sevk edilmesi planlanıyor.


Etiketler: Mısır Kuzey Afrika Çelik Üretimi Yatırım 

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