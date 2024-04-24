Çinli Wu’an Xin Feng Mısır’da sıcak rulo sac tesisi kuracak

Çarşamba, 24 Nisan 2024 11:48:12 (GMT+3) | İstanbul

Mısır, Kuzey Afrika çelik sektörünün büyümesini desteklemek üzere Çinli şirketlerle iş birliğini yeni bir yatırımla güçlendiriyor. Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi (SCZONE) 297 milyon $’a varan yatırımla sıcak rulo sac üretmek üzere bir elektrik ark ocaklı tesis kurmak amacıyla Çinli üretici Wu’an Xin Feng ile anlaşma imzaladı.

Söz konusu tesis yerel çelik üretici Ezz Steel’in mevcut tesisiyle birlikte ülkedeki ikinci sıcak rulo sac tesisi olacak. Üretiminin %70’i ihraç edilecek olan tesisin yaklaşık 1.200 kişilik istihdam yaratması bekleniyor.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Kasım ayında SCZONE, rıhtım ve elleçleme alanları içermek üzere 11 adet üretim ve yeşil hidrojen projesi için Çinli yatırımcılarla 15,6 milyar $’lık anlaşma imzalamıştı.

Öte yandan yine SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Mısır’ın Bakanlar Kurulu yıllık 1,8 milyon mt üretim kapasitesine sahip yassı mamul tesisi inşa etmek için 1 milyar $ yatırım yapmayı planlıyordu.