SMS Group Mısır’da doğrudan indirgenmiş demir tesisi kurmayı planlıyor

Basında çıkan haberlere göre geçtiğimiz hafta Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı ile Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group’un temsilcileri arasında Almanya’da gerçekleştirilen bir toplantıda, 1 milyar €’nun üzerinde yatırımla Mısır’da bir doğrudan indirgenmiş demir tesisi kurulmasına ilişkin proje tartışıldı.

Yıllık 2,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip olması planlanan tesisin yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Planlanan tesisin kapasitesi ileride yıllık 4 milyon mt’a çıkarılabilir. Ayrıca operasyonlara yönelik stratejik avantajları nedeniyle tesisin Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi’nde inşa edilmesi düşünülüyor.