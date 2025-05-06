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Suez Steel yeni tesisleriyle ithalata bağımlılığını azaltacak

Salı, 06 Mayıs 2025 14:32:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Mısır merkezli çelik üreticisi Suez Steel, iç piyasa, Orta Doğu ve Afrika’daki birçok projeye hizmet edecek iki yeni tesisini devreye aldığını duyurdu.

Tesislerden birinin yıllık 5 milyon mt kapasiteli demir cevheri konsantrasyon ve peletleme tesisi olduğu, diğer tesisin ise yıllık 800.000 mt ray ve ağır profil üretimi gerçekleştireceği ifade edildi. Söz konusu tesislerin çelik sektörünü güçlendirmek ve nihai mamul üretimini artırmak için önemli bir adım olduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca yatırım sayesinde ithalata bağımlılığın azalacağı ve sektörde öz yeterliliğin artacağı da bildirildi.


Etiketler: Mısır Kuzey Afrika Çelik Üretimi Yatırım 

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