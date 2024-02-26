BAE’nin Mısır’daki 35 milyar $’lık yatırımı orta vadede yerel çelik talebini artıracak

Pazartesi, 26 Şubat 2024 17:08:16 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre 16 Şubat tarihinde Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Abu Dabi yatırım fonu ADQ ile 35 milyar $ değerinde bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Ras El Hekma yarımadasını geliştirmek üzere Akdeniz kıyısı boyunca büyük bir yatırım yapılacak. Mısır Başbakanı bölgenin ek 150 milyar $ daha yatırım çekebileceğini tahmin ediyor.

Söz konusu yatırımın uzun vadede ülkenin turizminden elde edilen gelirle finanse edilmesi, yeni iş imkanları yaratması ve bütçe gelirini yükseltmesi bekleniyor. Orta vadede ise projenin inşaat sürecine girdiğinde çelik sektörü dahil olmak üzere ülkedeki inşaat malzemeleri sektörünü destekleyeceği düşünülüyor.

Kaynaklar yatırımın inşaat sektörü de dahil olmak üzere Mısır’daki krizden etkilenen sektörleri desteklemesini bekliyor. Projelerin şartlarının ne olduğu ve yatırımın hangi dönemde gerçekleştirileceği henüz belli olmasa da yerel çelik talebine büyük ölçüde katkı sağlanacak. Yerel bir üretici, “Ras El Hekma geliştirilmek üzere BAE’ye satıldı. Altın madeni olarak görülen bir yerin geliştirilmesi başta çelik olmak üzere tüm sektörlerde talebin artacağını gösteriyor,” dedi.