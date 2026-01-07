Mısırlı El Marakby Steel üretim girdilerini yerelleştirmek için yeni tesis kuracak

Mısırlı çelik üreticisi El Marakby Steel, ülkede üretim girdilerinin yerelleştirilmesini hedefleyen yeni bir tesis kuracağını açıkladı. Söz konusu adım, şirketin geniş kapsamlı büyüme ve yatırım stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Şirket, daha önce ithal edilen ürünlerin yurt içinde üretilmesini hedefleyen yeni tesisin kurulumu için 2026 yılında 1 milyar EGP (21,16 milyon $) yatırım yapmayı planlıyor. Tesis, Yeni 6 Ekim Şehri’ndeki sanayi bölgesinde 15.000 metrekarelik bir alanda konumlandırılacak.

Genişleme ve modernizasyon stratejisi

El Marakby Steel Yönetim Kurulu Başkanı Hassan El Marakby, yeni tesisin mevcut üretim hatlarının modernizasyonunu ve operasyonel verimliliğin artırılmasını da içeren genişleme çalışmalarının bir parçası olduğunu belirtti. Şirket, halen yaklaşık 5 milyar EGP seviyesinde bulunan toplam yatırımlarını 2030 yılına kadar 6,5 milyar EGP’ye çıkarmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik ve ihracat büyümesine odaklanma

Şirket yatırımlarının bir bölümü karbon emisyonunun azaltılmasına yönlendirilirken, çevresel sürdürülebilirlik standartlarının giderek önem kazandığı ihracat pazarlarında rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor. El Marakby Steel’in ihracat performansı 2025 yılında güçlü bir artış kaydederek yaklaşık 100 milyon $ seviyesine ulaştı. Bu artışta Kuzey Afrika, Körfez ülkeleri, Avrupa, Balkanlar ve Güney Amerika’ya yapılan sevkiyatlar etkili oldu. El Marakby, 2025’in son döneminde yurt içi talebin zayıf seyretmesi nedeniyle üretimin daha büyük bir kısmının ihracata yönlendirildiğini ifade etti.