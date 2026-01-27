 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ezz...

Ezz Steel küresel korumacılık sebebiyle üretimi artırmak için 1,16 milyar $ yatırım yapacak

Salı, 27 Ocak 2026 12:36:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Mısır’ın önde gelen çelik üreticisi Ezz Steel’in kurucusu Ahmed Ezz, şirketin önümüzdeki iki yıl içerisinde üretim kapasitesini artırmak amacıyla yaklaşık 1,16 milyar $ yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Şirket, söz konusu yatırım kararının, korumacı politikaların küresel çelik ticaretini giderek sınırlandırdığı ve ihracatçıların pazar erişimini yeniden şekillendirdiği küresel ticaret koşullarındaki değişimi yansıttığını belirtti.

Küresel korumacılık çelik ihracatını baskılıyor

Ahmed Ezz’e göre mevcut piyasa koşulları, özellikle çelik ihracatçıları açısından oldukça zorlu bir döneme işaret ediyor. Artan vergiler ve ticaret engelleri, önde gelen küresel pazarlara erişimi sınırlandırıyor. Ezz, benzer baskıların Batı ülkelerindeki çelik üreticileri tarafından da hissedildiğini ve bu durumun birçok ülkede ithalat vergilerinin yükselmesine yol açtığını ifade etti.

Ezz Steel’in ihracat gelirinin 2024 yılında yaklaşık 1,6 milyar $ seviyesinde yer aldığı belirtildi. Ancak küresel pazarlardaki kısıtlamaların yoğunlaşması nedeniyle 2025 yılında ihracat gelirinin 1 milyar $’ın altına düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Odak iç pazara ve bölgesel talebe kayıyor

İhracat piyasasındaki zayıflama karşısında Ezz Steel, yerel talebin güçlendirilmesine daha fazla önem verdiğini dile getirdi. Mısır’da çelik tüketimini destekleyen temel unsurların inşaat ve altyapı projeleri olduğunu vurguladı.

Ayrıca Arap ülkeleri arasında daha derin ekonomik entegrasyonun potansiyel avantajlarına dikkat çeken Ezz, gelişmiş sanayilere bağımlılığın aksine bölgesel iş birliğinin daha istikrarlı büyüme fırsatları sunabileceğini dile getirdi.

Yerel fiyatlar hassasiyetini koruyor

Mısır’daki fiyatlara değinen Ezz, 2024 yılının Kasım ve Aralık aylarında şirketin çelik fiyatlarını düşürdüğünü ancak bu indirimlerin geçici olduğunu söyledi. Fiyatların 2025 yılının Ocak ayında yeniden artırıldığını ancak Kasım ayındaki seviyelerin halen altında olduğunu vurguladı.

Ezz, çelik fiyatlarının Mısır piyasasında geniş bir etki yarattığını ve talebin önemli bir bölümünün bireysel alıcılardan geldiğini ifade etti. Buna karşılık büyük ölçekli altyapı ve inşaat projelerinde kısa vadeli fiyat dalgalanmalarının genellikle toplam proje bütçeleri içinde tolere edilebildiğini sözlerine ekledi.


Etiketler: Mısır Kuzey Afrika Çelik Üretimi Görüş Yatırım EZZ Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Ezz Steel 2018 yılında kapasitesini 11,4 milyon mt’a çıkaracak

30 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’de resmi kaplamalı ve soğuk rulo sac fiyatları yatay, ciddi alıcılara 15-20$/mt indirim yapılıyor

27 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Avrupa’daki sert artışın ardından Asya çıkışlı slab fiyatları yatay, diğer piyasalarda sınırlı indirimler görüldü

27 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de spot ve üreticilerin inşaat demiri fiyatları zayıf talep nedeniyle gevşedi

27 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Koç Metalurji bakım çalışmaları nedeniyle Osmaniye tesisinde üretimi geçici olarak durduracak

27 Oca | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 27 Ocak 2026

27 Oca | Hurda ve Hammadde

Hadeed Şubat üretimli uzun mamul fiyatlarını canlı talep sayesinde yükseltti

27 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Körfez ülkelerinde yerel ve ithal kütük fiyatları gücünü koruyor, Suudi Arabistan ithalata en fazla ilgi gösteren pazar ...

27 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Libya Ocak ihalesinde sıcak briketlenmiş demir için satış fiyatını ve tonajını artırdı

27 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 5. hafta, 2026

27 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis