 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Mısırlı...

Mısırlı Arcosteel 2026 yılı için 126 milyon $ yatırım planlıyor

Çarşamba, 14 Ocak 2026 16:51:22 (GMT+3)   |   İstanbul

El Ashry Steel Group bünyesinde faaliyet gösteren Mısırlı vasıflı çelik üreticisi Arcosteel, 2026 yılı için toplam 6 milyar EGP (126 milyon $) tutarında yeni bir yatırım programı açıkladı. Söz konusu yatırımlarla şirketin nihai mamul üretim kapasitesini artırmayı ve hem yerel hem de ihracat pazarlarındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Bu yatırım planı kapsamında Arcosteel, 12 adet tel çekme hattı kuracak ve bir soğuk rulo sac üretim hattı devreye alacak. Böylece şirket, daha yüksek katma değerli çelik ürünlerine odaklanarak otomotiv, makine ve ileri mühendislik uygulamaları gibi vasıflı çelik talebinin güçlü olduğu sektörlere yönelik ürün gamını genişletecek.

Arcosteel aynı zamanda ihracat hacmini artırmayı hedefliyor. Halihazırda yaklaşık 100.000 mt kütük ihracatı gerçekleştiren ve 90 milyon $ ihracat geliri hedefi bulunan şirketin, belirtilen yatırımlar sayesinde Mısır’ın vasıflı çelik, tel ürünleri ve soğuk rulo sac ihracatını Türkiye başta olmak üzere İtalya, İspanya, Almanya, Polonya ve Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerine yönelik olarak önemli ölçüde artırması bekleniyor.

2021 yılında El Ashry Steel Group tarafından satın alınmasının ardından yıllık üretim kapasitesini 140.000 mt’dan 240.000 mt’a yükselten Arcosteel, yeni yatırım hamlesiyle birlikte yarı mamullere dayalı geleneksel yapısının ötesine geçecek. Bu kapsamda şirketin yüksek katma değerli ve nihai ürünlerde Mısır’ın tedarikçi konumunu daha da güçlendirmesi öngörülüyor.


Etiketler: Mısır Kuzey Afrika Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Mısırlı El Marakby Steel üretim girdilerini yerelleştirmek için yeni tesis kuracak

07 Oca | Çelik Haberler

Egyptian Steel üretimi ve ihracatı artırmak için büyük bir yatırım hamlesi başlattı

13 Kas | Çelik Haberler

Mısır yerel sac üretimini artırmak ve yatırım çekmek için yeni teşvikler açıkladı

01 Eki | Çelik Haberler

Elmarakby Steel SKDM yürürlüğe girmeden önce karbon ayak izini düşürdü

25 Eyl | Çelik Haberler

Suez Steel yeni tesisleriyle ithalata bağımlılığını azaltacak

06 May | Çelik Haberler

Elmarakby Steel ihracatını artırmayı ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmayı planlıyor

04 Mar | Çelik Haberler

Mısır ve Katarlı yatırımcılar ortak çelik şirketi kuracak

14 Oca | Çelik Haberler

Çinli Wu’an Xin Feng Mısır’da sıcak rulo sac tesisi kuracak

24 Nis | Çelik Haberler

Mısır Danieli’nin teklif ettiği yeni yeşil demir-çelik projesini değerlendiriyor

01 Mar | Çelik Haberler

Mısırlı Kandil Steel yassı mamul kapasitesini artırmak için finansman aldı

27 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis