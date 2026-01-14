Mısırlı Arcosteel 2026 yılı için 126 milyon $ yatırım planlıyor

El Ashry Steel Group bünyesinde faaliyet gösteren Mısırlı vasıflı çelik üreticisi Arcosteel, 2026 yılı için toplam 6 milyar EGP (126 milyon $) tutarında yeni bir yatırım programı açıkladı. Söz konusu yatırımlarla şirketin nihai mamul üretim kapasitesini artırmayı ve hem yerel hem de ihracat pazarlarındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Bu yatırım planı kapsamında Arcosteel, 12 adet tel çekme hattı kuracak ve bir soğuk rulo sac üretim hattı devreye alacak. Böylece şirket, daha yüksek katma değerli çelik ürünlerine odaklanarak otomotiv, makine ve ileri mühendislik uygulamaları gibi vasıflı çelik talebinin güçlü olduğu sektörlere yönelik ürün gamını genişletecek.

Arcosteel aynı zamanda ihracat hacmini artırmayı hedefliyor. Halihazırda yaklaşık 100.000 mt kütük ihracatı gerçekleştiren ve 90 milyon $ ihracat geliri hedefi bulunan şirketin, belirtilen yatırımlar sayesinde Mısır’ın vasıflı çelik, tel ürünleri ve soğuk rulo sac ihracatını Türkiye başta olmak üzere İtalya, İspanya, Almanya, Polonya ve Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerine yönelik olarak önemli ölçüde artırması bekleniyor.

2021 yılında El Ashry Steel Group tarafından satın alınmasının ardından yıllık üretim kapasitesini 140.000 mt’dan 240.000 mt’a yükselten Arcosteel, yeni yatırım hamlesiyle birlikte yarı mamullere dayalı geleneksel yapısının ötesine geçecek. Bu kapsamda şirketin yüksek katma değerli ve nihai ürünlerde Mısır’ın tedarikçi konumunu daha da güçlendirmesi öngörülüyor.