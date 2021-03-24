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Mill Steel, Los Angeles merkezli çelik distribütörünü devraldı

Çarşamba, 24 Mart 2021 11:05:47 (GMT+3)   |   San Diego
       

Yassı mamul distribütörü Mill Steel Co., Los Angeles merkezli boyalı sac ile kaplamalı sac ürünlerine yönelik ticaret şirketi distribütörü Prassas Metal Products’ın (PMP) ticari varlıklarını devraldığını açıkladı. Devralımın detayları açıklanmadı.

Mill Steel, bu anlaşmanın, yeni kaynak fırsatları ve ülkenin güneydoğusuna daha fazla ulaşma imkanıyla birlikte şirketin coğrafi faaliyet alanını güçlendireceğini açıkladı.

Mill Steel, PMP’nin ülkenin güneydoğusu, güneyi ve batısındaki inşaat sektörü müşterilerinin çelik işleme ve tedarik hizmetlerini üstlenecek. Şirket, mevcut sözleşmelerin tedarikini sürdüreceği için devralımın kusursuz bir şekilde gerçekleşeceğini belirtti.

Prassas Metal Products CEO’su Jim Prassas, devralınan varlıkların entegre edilmesi sürecinde Mill Steel için danışmanlık rolünü üstlenecek.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  devralım  |  benzer haberler »


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