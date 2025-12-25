AHMSA ABD’deki pelet tesisini 5 milyon $ karşılığında sattı

Meksikalı çelik üreticisi Altos Hornos de México’nun (AHMSA) iflas sürecini yürüten mahkeme tarafından atanan yediemin Victor Manuel Aguilera Gómez, yetkili mahkemenin ABD’nin Indiana eyaletinde bulunan peletleme tesisinin 5 milyon $ bedelle doğrudan satışına onay verdiğini açıkladı.

Satış onayı AHMSA’ya ait olan ve ABD’de yer alan tesisteki tüm ekipman ve makineleri kapsıyor. Söz konusu tesis bakım sürecine alındığı 2016 yılına kadar yıllık yaklaşık 2,2 milyon mt doğrudan indirgenmiş pelet kapasitesiyle çalışmış ve ilave sermaye harcamasıyla kapasitenin 3 milyon mt seviyesine çıkarılması hedeflenmişti.

Mahkeme, makine ve ekipmanlar için bağlayıcı olarak 5 milyon $’lık teklif sunan ABD merkezli madencilik şirketi MagIron LLC lehine satışa onay verdi. Mahkeme tarafından onaylanan şartlara göre alıcı vergiler, elektrik, güvenlik, sigorta ve sahaya ilişkin diğer tüm ödenmemiş giderler dahil olmak üzere tüm maliyetleri üstlenecek. Ayrıca ekipmanların bulunduğu tesisin 1,05 milyon $ tutarında ödenmemiş kira borcu bulunuyor ve bu borç satış tamamlandığında MagIron tarafından devralınacak.

Mahkemeye göre satın alma işlemi, Hilco Valuation Services tarafından varlıklar için biçilen 2,24 milyon $’lık değerin iki katından fazlasını içermesi nedeniyle satışa çıkarılan varlıkların değerini azami seviyeye çıkarma yönündeki yasal yükümlülükle uyumlu bulundu.

Gómez ABD’deki ekipman satışının iş gücüne ilişkin ek kararlar ve artan finansal yükümlülüklerin devam ettiği koşullarda şimdiye kadar gerçekleştirilen en önemli tasfiye adımlardan biri olduğunu ifade etti.

Öte yandan MagIron bu satın almanın yalnızca pelet üretimini nispeten kısa sürede yeniden başlatmalarına olanak sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda ABD’nin ilk entegre pik demir üreticisi olma ve tamamen yerli bir tedarik zinciri oluşturma hedeflerini de destekleyeceğini belirtti.