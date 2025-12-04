Steel Dynamics, New Process Steel'in hisselerinin tamamını satın aldı

Steel Dynamics, 1 Aralık 2025 tarihinde yaptığı basın açıklamasında Houston merkezli çelik çözümleri ve dağıtım tedarik zinciri yönetimi şirketi New Process Steel'in hisselerinin %55'ini satın alarak şirketi tamamen bünyesine dahil ettiğini açıkladı.

Steel Dynamics Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mark D. Millett, “New Process'i satın alarak uzun süredir devam eden diğer yassı haddelenmiş çelik müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, katma değerli üretim fırsatlarına erişimimizi genişleteceğiz. New Process, yüksek kalite standartları ve güçlü müşteri ilişkileriyle tanınıyor. Bu yeni adımla, New Process'in katma değerli üretimde büyüme fırsatlarına sahip olmaya devam edeceğine inanıyoruz,” ifadelerini kullandı.