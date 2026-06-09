 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Atlas...

Atlas Tube ve Maruichi USA ortak girişim kuracak

Salı, 09 Haziran 2026 12:09:51 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli çelik boru üreticisi ve Zekelman şirketi Atlas Tube, Maruichi USA ile ortak girişim kurmak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı.

Atlas Tube tarafından yayımlanan açıklamaya göre söz konusu ortak girişim, Atlas Tube ve Maruichi USA’nın faaliyetlerini Atlas Tube yönetimi altında birleştirecek. İşlemin tamamlanması, olağan durum tespiti sürecine ve nihai yasal belgelerin hazırlanmasına bağlı olacak.

Ortak girişimin Haziran 2026 sonunda kurulması beklenirken, işlemin tamamlanmasının ardından kamuoyu ve paydaşlarla daha fazla bilgi paylaşılacak.

Atlas Tube, Zekelman Industries bünyesinde yer alıyor. Zekelman Industries, Kuzey Amerika’nın en büyük bağımsız çelik boru üreticisi olduğunu ve 19 üretim tesisi, 3.200’den fazla çalışanı ve yıllık 3,3 milyon ton üretim kapasitesi bulunduğunu belirtiyor. Zekelman’ın faaliyet gösteren şirketleri arasında Atlas Tube, Wheatland Tube, Western Tube, Sharon Tube, Picoma ve Z Modular yer alıyor.

Öte yandan Maruichi USA Japonya merkezli Maruichi Steel Tube Ltd.’nin Kuzey Amerika faaliyetlerinin bir parçası konumunda bulunuyor. Maruichi Steel Tube’un ABD’deki iştirakleri arasında Kaliforniya’daki Maruichi American Corporation, Illinois’teki Maruichi Leavitt Pipe & Tube ve Oregon’daki Maruichi Oregon Steel Tube yer alıyor. Maruichi American Corporation, 1980 yılından bu yana Kuzey Amerika’daki müşterilere çelik boru tedarik ettiğini belirtiyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Devralım & Birleşme 

Benzer Haber ve Analizler

Worthington Steel, Klöckner & Co’daki çoğunluk hissesinin satın alımını tamamladı

05 Haz | Çelik Haberler

Russel Metals, Klöckner & Co.’nun ABD’deki servis merkezlerinin devralımını tamamladı

07 Oca | Çelik Haberler

AHMSA ABD’deki pelet tesisini 5 milyon $ karşılığında sattı

25 Ara | Çelik Haberler

Steel Dynamics, New Process Steel'in hisselerinin tamamını satın aldı

04 Ara | Çelik Haberler

Tenaris ABD’deki çelik faaliyetlerini güçlendirmek için Beaver Falls hurda sahasını satın aldı

17 Kas | Çelik Haberler

Kanadalı Nova Steel, Sheffield Steel Products’ı bünyesine kattı

16 Eki | Çelik Haberler

Klöckner ABD’deki sekiz dağıtım merkezini sattı

30 Eyl | Çelik Haberler

White Cap Teksas ve Florida’da inşaat demiri imalatçısı satın aldı

11 Eyl | Çelik Haberler

Nippon Steel sendika ve Cleveland-Cliffs’e açtığı davaları geri çekti

05 Eyl | Çelik Haberler

Steel Dynamics New Process Steel'in kalan hisselerini satın alacak

21 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis