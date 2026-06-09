Atlas Tube ve Maruichi USA ortak girişim kuracak

ABD merkezli çelik boru üreticisi ve Zekelman şirketi Atlas Tube, Maruichi USA ile ortak girişim kurmak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı.

Atlas Tube tarafından yayımlanan açıklamaya göre söz konusu ortak girişim, Atlas Tube ve Maruichi USA’nın faaliyetlerini Atlas Tube yönetimi altında birleştirecek. İşlemin tamamlanması, olağan durum tespiti sürecine ve nihai yasal belgelerin hazırlanmasına bağlı olacak.

Ortak girişimin Haziran 2026 sonunda kurulması beklenirken, işlemin tamamlanmasının ardından kamuoyu ve paydaşlarla daha fazla bilgi paylaşılacak.

Atlas Tube, Zekelman Industries bünyesinde yer alıyor. Zekelman Industries, Kuzey Amerika’nın en büyük bağımsız çelik boru üreticisi olduğunu ve 19 üretim tesisi, 3.200’den fazla çalışanı ve yıllık 3,3 milyon ton üretim kapasitesi bulunduğunu belirtiyor. Zekelman’ın faaliyet gösteren şirketleri arasında Atlas Tube, Wheatland Tube, Western Tube, Sharon Tube, Picoma ve Z Modular yer alıyor.

Öte yandan Maruichi USA Japonya merkezli Maruichi Steel Tube Ltd.’nin Kuzey Amerika faaliyetlerinin bir parçası konumunda bulunuyor. Maruichi Steel Tube’un ABD’deki iştirakleri arasında Kaliforniya’daki Maruichi American Corporation, Illinois’teki Maruichi Leavitt Pipe & Tube ve Oregon’daki Maruichi Oregon Steel Tube yer alıyor. Maruichi American Corporation, 1980 yılından bu yana Kuzey Amerika’daki müşterilere çelik boru tedarik ettiğini belirtiyor.