Midrex H2 Green Steel’in doğrudan indirgenmiş demir tesisi için teknoloji tedarik edecek

Çarşamba, 12 Ekim 2022 11:43:27 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi Kobe Steel’in ABD merkezli bağlı kuruluşu Midrex Technologies ve konsorsiyum ortağı Lüksemburg merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Paul Wurth, dünyanın ilk ticari %100 hidrojen kullanan doğrudan indirgenmiş demir tesisi için yenilikçi MIDREX H2TM teknolojisini tedarik etmek üzere İsveç merkezli H2 Green Steel ile anlaşma imzaladı.

Tesisin 2025 yılında faaliyete geçmesi ve yıllık 2,1 milyon mt doğrudan indirgenmiş demir ve sıcak briketlenmiş demir kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Ayrıca Kobe Steel H2 Green Steel’e yatırım yapmaya karar verdi ve gelecekte yeşil sıcak briketlenmiş demir alımı için şirketle görüşmelere başladı.

İndirgeyici gaz olarak yalnızca hidrojen kullanan MIDREX® Doğrudan İndirgeme Tesisi karbon emisyonunu neredeyse sıfıra indirirken, geleneksel MIDREX tesisinin ise karbon emisyonunu yüksek fırına kıyasla %40’a kadar azalttığı belirtiliyor.

H2 Green Steel geleneksel çelik üretim sürecine kıyasla karbon emisyonunu %95’e kadar azaltmayı hedefliyor.