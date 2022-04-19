Metinvest’e ait Zaporizhstal pik demir üretimine yeniden başladı

Salı, 19 Nisan 2022 16:31:16 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal, 3 ve 4 No’lu yüksek fırınlarını yeniden devreye aldıktan sonra bazı tesislerinde pik demir üretimine yeniden başladığını duyurdu.

Şirket çelik birimlerinde ve haddehanelerinde faaliyetlerine kademeli olarak yeniden başlamayı planlıyor. Şirkete yakın bir kaynak, “Tesis kuruluşundan bu yana İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yalnızca bir kez üretime ara verip yeniden başladı. Pik demir üretimine yeniden başlanması mesuliyet gerektiren en karmaşık aşama. Önce 3 ve 4 No’lu yüksek fırınları yeniden devreye alarak başladık,” şeklinde konuştu.

Üretici, tedarik zincirindeki aksamaları önlemek ve sevkiyatlar ile hammadde arzını sağlamak amacıyla şu an çoğunlukla lojistik faaliyetleri yeniden yapılandırma üzerine yoğunlaşıyor. Ayrıca sinterleme ve yassı mamul işleme tesislerinden bazılarında da faaliyetlerin yeniden başladığı belirtiliyor.