Metinvest ABD’deki bağlı kuruluşundan koklaşabilir taş kömürü temin ediyor

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, ABD’den yola çıkan ilk koklaşabilir taş kömürü gemisi Bison’un Ukrayna’ya ulaştığını açıkladı. Bison, Metinvest’in ABD merkezli bağlı kuruluşu United Coal Company’den 80.000 mt kömür tedarik etti. Şirket, Ukrayna’daki koklaşabilir taş kömürü kapasite kaybını kısmen telafi etmek için ABD’den ayda 80.000 mt koklaşabilir taş kömürü ithal etmeyi planlıyor.

Bu teslimat, ülkedeki tek koklaşabilir taş kömürü üreticisi Pokrovske Coal Group’un kapanmasının ardından şirketin Zaporizhstal ve Kametstal tesislerindeki faaliyetlerinde istikrara kavuşturmasına olanak tanıyacak. Pokrovske Coal Group, savaştan dolayı artan güvenlik riski ve elektrik kesintileri nedeniyle bu yıl Ocak ayının başında faaliyetlerini durdurmuştu.

Metinvest’in CEO’Su Yuriy Ryzhenkov, “Süregelen işgal nedeniyle Ukrayna çelik sektörünün karşılaştığı zorluklara rağmen sektörün faaliyetlerini sürdürmesi için kaynaklarımızı seferber ettik. Koklaşabilir taş kömürü ithalatı, lojistik nedeniyle yerel ürünlere kıyasla daha pahalı olsa da Ukrayna ekonomisine yardımcı olmak için önemli bir adım attık,” dedi.

ABD’nin Appalachian bölgesinde bulunan United Coal Company, yıllık üç milyon mt metalurjik kömür üretim kapasitesine sahip.