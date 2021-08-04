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Metalloinvest’in demir cevheri üretimi ilk yarıda %1,3 artış gösterdi

Çarşamba, 04 Ağustos 2021 10:57:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli önde gelen küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üreticisi Metalloinvest bu yılın ilk yarısına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde, Metalloinvest’in demir cevheri üretimi yıllık %1,3 artışla 20,42 milyon mt seviyesinde yer aldı. Üretimdeki artış, bakım çalışmalarının optimizasyonundan ve demir cevherinin kalitesinin iyileştirilmesinden kaynaklandı. Söz konusu dönemde şirketin pelet üretimi yıllık %0,1 düşüşle 14,15 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan, ilk yarıda şirketin ham çelik üretimi yıllık %2,3 düşüşle 2,48 milyon mt seviyesinde yer aldı.

İlk yarıda şirketin demir cevheri sevkiyat hacmi yıllık %0,2 artışla 3,45 milyon mt olurken, pelet sevkiyatı yıllık %2,9 artışla 7,79 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: ham çelik  Metalloinvest  demir cevheri  hammaddeler  BDT  pelet  Rusya  üretim  |  benzer haberler »


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