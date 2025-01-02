Mescier Demir Çelik Uşak’ta güneş enerjisi santrali kuracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mescier Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Uşak’ın Eşme ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 964,85 milyon TL olan proje kapsamında toplam 52.174 adet 575 Wp gücünde güneş paneli kurulacak. Kurulu kapasitesi 30 MWm seviyesinde yer alacak santralin inşaat süresi 10 ay olarak belirlendi.