Rio Tinto ve China Baowu, Pilbara demir cevherini kullanarak doğrudan indirgeme denemelerini başarıyla tamamladı

Avustralyalı madencilik şirketi Rio Tinto, China Baowu ile birlikte Çin’de Pilbara Blend demir cevheri kullanılarak gerçekleştirilen endüstriyel ölçekli peletleme ve doğrudan indirgeme denemelerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Şirket, bu gelişmenin düşük karbonlu çelik üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Denemeler, iki şirketin karbonsuzlaşma alanındaki iş birliği kapsamında gerçekleştirildi ve Pilbara demir cevherinin hidrojen bazlı doğrudan indirgeme süreçlerinde kullanılabileceğini ortaya koydu.

Hidrojen bazlı şaft fırını başarıyla test edildi

Denemeler, Baoshan Iron & Steel’in Zhanjiang Steel tesislerinde gerçekleştirildi. Söz konusu tesislerde yaklaşık üçte biri Pilbara Blend demir cevherinden oluşan peletlerin işlenmesi için hidrojen bazlı bir şaft fırını kullanılarak doğrudan indirgenmiş demir üretildi. Elde edilen doğrudan indirgenmiş demir daha sonra endüstriyel ölçekli bir bazik oksijen fırınında çeliğe dönüştürülürken, küçük ölçekli bir elektrikli ergitme fırınında da test edildi.

Şirketlerin açıklamasına göre elde edilen sonuçlar Avustralya’nın batısındaki Pilbara bölgesinden çıkarılan orta tenörlü demir cevherinin hidrojen bazlı doğrudan indirgeme süreçlerinde hammadde olarak kullanılabileceğini doğruluyor.

Düşük karbonlu çelik üretimi için potansiyel bir yol

Şirketler, söz konusu denemelerin Pilbara Blend cevherinin elektrikli ergitme fırını teknolojisiyle birlikte kullanılması halinde gelecekte düşük karbonlu çelik üretimine katkı sağlayabileceğini gösterdiğini belirtti.

Doğrudan indirgeme süreçlerinde günümüzde ağırlıklı olarak yüksek tenörlü demir cevheri kullanılırken, çelik sektörü karbon emisyonlarını azaltma hedefi doğrultusunda kullanılabilecek hammadde çeşitliliğini artırmaya odaklanıyor.

Başarılı denemeler, Pilbara cevherlerinin geleneksel yüksek fırın teknolojilerine kıyasla çok daha düşük emisyonlu çelik üretim yöntemlerinde kullanılabileceğine dair yeni kanıtlar sundu.