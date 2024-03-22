Meksika’ya yatırım ilgisi 31,5 milyar $’a ulaştı

Cuma, 22 Mart 2024 10:12:04 (GMT+3) | San Diego

Özel yatırımcıların Meksika’ya yapmak istedikleri yatırımın miktarı Mart ayının ilk iki haftasında 5,67 milyar $ artışla 31,51 milyar $ seviyesine yükseldi. Ekonomi Bakanlığının açıkladığı verilere göre Guanajuato ve Aguascalientes ve Baja California eyaletlerine yoğun ilgi bulunuyor.

Mart ayının ilk 15 gününde Arjantinli yatırımcıların yapmak istedikleri yeni projelerin değeri 4,40 milyar $ seviyesinde yer aldı. ABD’li yatırımcıların 18 milyar $’lık yatırım isteği ise toplam yatırımların %57,1’ini oluşturuyor. Bununla birlikte Japonya 269 milyon $, Çin 224 milyon $ ve Tayvan 174 milyon $ daha fazla yatırım yapacak.

Yatırım ilgisi en fazla artan eyaletler ise 499 milyon $ artışla Guanajuato, 315 milyon $ artışla Aguascalientes ve 312 milyon $ artışla Baja California oldu.